Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева выступит на январских этапах Кубка мира

Они пройдут в Оберхофе и Антерсельве.

Оберхов. Германия. Биталонистка из Можги Ульяна Кайшева выступит на январских этапах Кубка мира. Об этом сообщает Союз биатлонистов России

Тренерский штаб определился с составами женских команд на Кубок мира и Кубок IBU после прошедших гонок чемпионата и Кубка России.

В главную команду России вошли Ульяна Кайшева, которая занимает пока только 34 место в международном рейтинге, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Евгения Павлова. Также команду пополнили Лариса Куклина и лидеры российского внутреннего рейтинга Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.

«Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов – тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», - добавил президент СБР Виктор Майгуров.

В 2021 году на старт спортсмены начнут выходить с 8 января. Всего в январе пройдут 3 этапа Кубка мира, два из которых в немецком Оберхофе, последний, с 21 января по 24 января, в итальянской Антерсельве.