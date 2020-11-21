Хоккеисты «Ижстали» победили команду из Ростова-на-Дону на домашнем льду

Матч закончился со счетом 1:0.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» победили «Ростов» на домашнем льду. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Матч с командой из Ростова-на-Дону закончился со счетом 1:0. Единственную и победную шайбу в игре забил капитан «сталеваров» Антон Кочуров.

Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Полозов, ижевской команде пришлось «навязать свой хоккей», чтобы уравнять шансы с «Ростовом». «Сталевары» старались играть в своей зоне, а в атаке использовать те моменты, которые создавали.



«Конечно, подпортила картину куча невынужденных удалений. С другой стороны, это показывает, что у команды есть характер. Когда мы собираемся, бьемся до конца, как показатель, ровно сыграли все шестьдесят минут и использовали те шансы, которые у нас были», — рассказал Константин Полозов.





