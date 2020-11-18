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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии

14:30, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии
14:30, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия
Фото: vk.com/id23869319
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Соревнования стартуют 27 ноября.

Контиолахти. Финляндия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

В состав женской сборной России по биатлону также вошли Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева. В мужской составил вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Семен Сучилов.

Соревнования стартуют 27 ноября, первый этап продлится до 29 ноября.

 

14:30, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия