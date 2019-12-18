Герои биатлона приедут на «Ижевскую винтовку»

Свое присутствие подтвердили Валерий Медведцев, Алексей Кобелев, Николай Круглов, Александр Ушаков, Анатолий Алябьев.

Ижевск. Удмуртия. На юбилейную «Ижевскую винтовку» приедут герои отечественного биатлона. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, традиционные соревнования пройдут с 26 по 29 декабря на комплексе Демидова.

По словам министра по физической культуре спорту и молодежной политике региона Александра Варшавского, гостями состязаний станут прославленные биатлонисты. «Подтвердили свое присутствие такие ветераны, совсем недавно герои спорта, - Валерий Медведцев, Алексей Кобелев, Николай Круглов, Александр Ушаков, Анатолий Алябьев - все в разные годы выигрывали «Ижевскую винтовку»», - рассказал руководитель ведомства.

Председатель Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов сообщил, что трассы биатлонного комплекса готовы на 90-95%. Он так же напомнил, что в сентябре в республику приезжала инспекционная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU), которая присвоила РССК имени Демидова лицензию категории В. Это позволит проводить международные соревнования.

Напомним, что в рамках «Ижевской винтовки» пройдет любительская гонка, принять участие в которой может каждый. В настоящее время зарегистрировались 160 человек. Подать заявку можно здесь.