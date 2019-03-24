Ижевские «Купол-Родники» проведут 6 игр в рамках плей-аут мужской Суперлиги

В рамках утешительного финала команды будут бороться за 9-15 места в турнирной таблице.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купол-Родников» проведут 6 игр в рамках плей-аут мужской Суперлиги-1. В рамках утешительного финала команды будут бороться за 9-15 места в турнирной таблице.

Коллектив из столицы Удмуртии проведет три игры на домашнем паркете. Соперниками станут «Спартак-Приморье», «Университет-Югра» и МБА. Матчи состоятся 6, 10 и 18 апреля.

На выезде «Родники сыграют против ЦСКА-2, «Зенит-Фарм», и «Химки-Подмосковье». Эти встречи запланированы на 25 марта, 2 и 14 апреля.