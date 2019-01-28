Ижевские «Родники» уступили на выезде «Спартаку-Приморье»

Встреча завершилась со счетом 89:70 в пользу хозяев паркета.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил на выезде «Спартаку-Приморье» в рамках мужской Суперлиги-1. Встреча завершилась со счетом 89:70 в пользу хозяев паркета.

Уже в первой четверти красно-белые захватили лидерство, уйдя в 9-очковый отрыв (27:18). Вторая четверть завершилась с минимальным преимуществом «Купола» (18:19), однако после большого перерыва «Спартак» вновь убедительно провел четверть (26:18). В заключительном игровом отрезке клуб из Приморья оторвался еще на 3 зачетных балла (18:15) от клуба из столицы Удмуртии.

«Поздравляю «Спартак-Приморье» с победой. Сегодня мы не могли ничего противопоставить их лидерам, готовились к этому, но, к сожалению, не получилось в этот раз. Но ничего, будем дальше работать. Спасибо моим ребятам, они бились до последней капли крови, но не получилось показать нашу игру», - рассказал после игры наставник «Родников» Милош Павичевич.

На данный момент «Купол-Родники» располагаются на 14 месте в Суперлиге-1. «Спартак» делит с «Новосибирском» 5 и 6 место.