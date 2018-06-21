В Удмуртии перед стартом чемпионата ВХЛ проинспектируют три ледовых арены

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед стартом чемпионата Высшей хоккейной лиги проинспектируют три ледовых арены. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

«В рамках подготовки к чемпионату ВХЛ наряду с ледовым дворцом «Ижсталь» специалистами ФХР будут также проинспектированы крытый каток «Олимпиец» и ледовый дворец спорта «Глазов Арена», как резервные площадки для проведения домашних матчей команды «Ижсталь», - говорится в сообщении.

Сроки инспекции будут определены в ближайшее время.