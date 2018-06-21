play
pause
  • $ 63.62 ↓
  • € 73.61 ↓

В Удмуртии перед стартом чемпионата ВХЛ проинспектируют три ледовых арены

18:00, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
18:00, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
300
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Глазов\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
300
0

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед стартом чемпионата Высшей хоккейной лиги проинспектируют три ледовых арены. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

«В рамках подготовки к чемпионату ВХЛ наряду с ледовым дворцом «Ижсталь» специалистами ФХР будут также проинспектированы крытый каток «Олимпиец» и ледовый дворец спорта «Глазов Арена», как резервные площадки для проведения домашних матчей команды «Ижсталь», - говорится в сообщении.

Сроки инспекции будут определены в ближайшее время.

18:00, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
300
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Глазов\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
29049

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

13161
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

9442
09:55, 17 июня, 2018

Школьница из Ижевска отравила одноклассников бабушкиными таблетками

8125
15:48, 14 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выступит на Japan Open в составе сборной Европы

7216
15:20, 15 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
11465

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3444
10:49, 16 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

3054
17:35, 18 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2951
10:29, 14 июня, 2018

Уругвайские футболисты победили египтян в матче Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге

2206
18:40, 15 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
84787

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2808
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2366
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2356
19:30, 16 июня, 2018

В Германии задержали руководителя компании Audi

2170
15:39, 18 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 56: Владимир Дубосарский в гостях у Энвиля Касимова

Удмуртия в минуту: кадровый резерв республики и застройка улицы Авангардной в Ижевске

Служебные собаки УФСИН по Удмуртии