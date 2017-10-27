Он проведёт встречи с руководством республики, мастер-класс с детьми и пообщается с ветеранами спорта.

Ижевск. Удмуртия. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетит Удмуртию с рабочим визитом. Он встретится с руководством республики, проведет мастер-класс с детьми и пообщается с ветеранами спорта.

Знаменитый экс-баскетболист пробудет в республике два дня – 7 и 8 ноября.

Мастер-класс состоится 7 числа с 14:00 до 15:30 в спортзале ИГМА. С 15:30 до 15:45 президент федерации пообщается с прессой, после чего пройдет автограф-сессия (с 16:45 до 17:45).

Наша справка:

Андрей Кириленко - один из самых универсальных игроков в мире. Он одинаково хорошо действовал и в нападении, и в защите. Играл за российские клубы и команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кроме того, Кириленко стал 15-м игроком в истории НБА совершившим 1000 перехватов, 1000 блок-шотов и 2000 передач.