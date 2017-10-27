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      Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетит Удмуртию с рабочим визитом

      15:25, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      15:25, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      712
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
      Фото: Официальный сайт РФБ
      712
      0

      Он проведёт встречи с руководством республики, мастер-класс с детьми и пообщается с ветеранами спорта.

      Ижевск. Удмуртия. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетит Удмуртию с рабочим визитом. Он встретится с руководством республики, проведет мастер-класс с детьми и пообщается с ветеранами спорта.

      Знаменитый экс-баскетболист пробудет в республике два дня – 7 и 8 ноября.

      Мастер-класс состоится 7 числа с 14:00 до 15:30 в спортзале ИГМА. С 15:30 до 15:45 президент федерации пообщается с прессой, после чего пройдет автограф-сессия (с 16:45 до 17:45).

      Наша справка:

      Андрей Кириленко - один из самых универсальных игроков в мире. Он одинаково хорошо действовал и в нападении, и в защите. Играл за российские клубы и команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кроме того, Кириленко стал 15-м игроком в истории НБА совершившим 1000 перехватов, 1000 блок-шотов и 2000 передач.

      15:25, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      712
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол

       

       

       

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