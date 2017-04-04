«Зенит-Ижевск» в контрольном матче обыграл «Ладу» из Тольятти

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Ижевск. «Зенит-Ижевск» накануне, 3 апреля, провел заключительный контрольный матч перед стартом весенней части чемпионата Росси по футболу зоны Урал-Поволжье. Команда Игоря Меньщикова одержала минимальную победу над тольяттинской «Ладой».

Единственный гол в сетку ворот соперника забил Олег Поляков.

Напомним, ранее клуб из столицы Удмуртии проиграл участнику Премьер-Лиги «Оренбургу» со счетом 1:3.

«Зенит» возобновит чемпионат 18 апреля домашней игрой против географического соседа – нижнекамского «КамАЗа». Сейчас коллектив из Ижевска располагается на первом месте в зоне «Урал-Поволжье». В активе команды 37 очков после 16 игр.