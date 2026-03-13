Закрыть
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту травмирования детей при падении снега с крыши

15:05, 13 марта, 2026
#Воткинский район
#Удмуртия
#сход снега
Источник фото: ИА «Сусанин»
Снежная масса скопилась на здании столовой.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух 10-летних детей в селе Первомайский Воткинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, днем 12 марта около 12:50 с крыши отдельно стоящей столовой образовательного учреждения на улице Гагарина сошла снежная масса. В этот момент мимо проходили двое детей, направлявшихся в школу. От удара снегом они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас угрозы жизни детей нет.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»). В ходе расследования предстоит установить должностных лиц, ответственных за уборку снега с крыши, и дать правовую оценку их действиям.

Ход расследования поставлен на контроль руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Рустама Тугушева.

Также проверку обстоятельств случившегося проводит республиканская прокуратура.

