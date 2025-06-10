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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске разгорелась борьба между скверами за благоустройство в 2026 году

11:09, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске разгорелась борьба между скверами за благоустройство в 2026 году
11:09, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Лидерами народного голосования являются Ива-парк в районе Автозавода и сквер за бывшим кинотеатром «Дружба».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят в рамках нацпроекта в 2026 году. Сейчас, что называется, «ноздря в ноздрю» идёт Ива-парк в районе Автозавода и сквер «Дружбы» на улице Ленина.

Ива-парк пока набирает 14 026 голосов. Общественное пространство планируется образовать вокруг небольшого пруда. Здесь появятся спортивные площадки, смотровая вышка, прогулочная зона.

Сквер за бывшим кинотеатром «Дружба» может преобразиться, как место с отсылкой на прошлое стоящего рядом здания. В проекте заложено создание зон для открытых кинопоказов, афишные тумбы и пергола в виде изгиба киноплёнки.

Проголосовать за объекты можно по ссылке. 16+

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11:09, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда