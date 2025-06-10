Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят в рамках нацпроекта в 2026 году. Сейчас, что называется, «ноздря в ноздрю» идёт Ива-парк в районе Автозавода и сквер «Дружбы» на улице Ленина.

Ива-парк пока набирает 14 026 голосов. Общественное пространство планируется образовать вокруг небольшого пруда. Здесь появятся спортивные площадки, смотровая вышка, прогулочная зона.

Сквер за бывшим кинотеатром «Дружба» может преобразиться, как место с отсылкой на прошлое стоящего рядом здания. В проекте заложено создание зон для открытых кинопоказов, афишные тумбы и пергола в виде изгиба киноплёнки.

Проголосовать за объекты можно по ссылке. 16+