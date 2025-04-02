Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе идёт седьмой день поисков пропавшего на реке Сива мальчика. Об этом сообщает Удмуртский Республиканский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Напомним, 27 марта в Воткинском районе двое мальчиков 10 и 11 лет не вернулись домой после прогулки. 28 марта в реке Сива водолазы нашли тело одного из пропавших. По факту исчезновения детей возбудили уголовное дело.

Добровольцы начали искать ребят с 21:00 27 марта. С тех пор поиски прекращались лишь на ночь.

1 апреля волонтёры вели поисковую работу на воде в верховьях реки Сива в районе посёлка Первомайский. Для этого они использовали три лодки Поисково-спасательного отряда «Воткинск» и лодки местных жителей. Также волонтёры работали с эхолотами «Гармин» и эхолотами малой глубины — это навигационные приборы, которые определяют уровень глубины водоёма с помощью акустических эхо-сигналов.

Помимо этого, поисковики прочёсывали реку «кошками» — инструментами для поисковых работ на дне водоёмов. Но с их помощью со дна реки поднимался только коряжник и другие затонувшие объекты.

С утра 1 апреля до 15:00 волонтёры прочесали 2 км реки вниз по течению. Далее они выехали на низовья реки Сива в район деревни Нива, чтобы продолжить работы.

Водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии также работают ежедневно и проверяют дно реки вниз по течению. Но, несмотря на все усилия волонтеров и профессионалов, второго мальчика пока не нашли.