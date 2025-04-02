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Волонтёры и спасатели Удмуртии семь дней ищут пропавшего на реке Сива мальчика

14:15, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Волонтёры и спасатели Удмуртии семь дней ищут пропавшего на реке Сива мальчика
14:15, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
255
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#Воткинский район\n#Удмуртия\n#река\n#поиск детей\n#волонтёры
Источник фото: скриншот видео Удмуртского Республиканского Центра помощи детям
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Они с утра и до вечера прочёсывают реку.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе идёт седьмой день поисков пропавшего на реке Сива мальчика. Об этом сообщает Удмуртский Республиканский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. 

Напомним, 27 марта в Воткинском районе двое мальчиков 10 и 11 лет не вернулись домой после прогулки. 28 марта в реке Сива водолазы нашли тело одного из пропавших. По факту исчезновения детей возбудили уголовное дело.  

Добровольцы начали искать ребят с 21:00 27 марта. С тех пор поиски прекращались лишь на ночь. 

1 апреля волонтёры вели поисковую работу на воде в верховьях реки Сива в районе посёлка Первомайский. Для этого они использовали три лодки Поисково-спасательного отряда «Воткинск» и лодки местных жителей. Также волонтёры работали с эхолотами «Гармин» и эхолотами малой глубины — это навигационные приборы, которые определяют уровень глубины водоёма с помощью акустических эхо-сигналов. 

Помимо этого, поисковики прочёсывали реку «кошками» — инструментами для поисковых работ на дне водоёмов. Но с их помощью со дна реки поднимался только коряжник и другие затонувшие объекты. 

С утра 1 апреля до 15:00 волонтёры прочесали 2 км реки вниз по течению. Далее они выехали на низовья реки Сива в район деревни Нива, чтобы продолжить работы.

Водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии также работают ежедневно и проверяют дно реки вниз по течению. Но, несмотря на все усилия волонтеров и профессионалов, второго мальчика пока не нашли.  

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14:15, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#река\n#поиск детей\n#волонтёры