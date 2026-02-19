Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии волонтёры села Чеганда решили начать шить эвакуационные конверты, которые могут пригодиться на СВО. Об этом сообщает администрация Каракулинского района.

Ранее они создавали только маскировочные сети и костюм «Леший», но затем решили расширить ассортимент. Эвакуационный конверт нужен для того, чтобы безопасно транспортировать раненых с поля боя. При этом конверт сохраняет тепло, что не делают обычные одеяла.

При поддержке других волонтёров жители села Чеганда разработали технологию пошива конвертов, адаптированную для нужд фронта. И первые 14 изделий уже готовы.