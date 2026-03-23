Ижевск. Удмуртия. Столичный лицей Ижевска анонсировал открытие макетной мастерской, а в перспективе там же будет открыт архитектурный класс. Об этом сообщается в паблике молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«В актовом зале лицея имени Кунгурцева заинтересованные ребята и родители встретились с теми, кто готов реализовать этот проект. Здорово, когда люди рано определяются с выбором пути. Увлечение архитектурой и историей — это то, что объединяет нас с вами в группе "Под куполом небес"», — говорится в сообщении.

Детей будущего архитектурного класса вместе с родителями пригласили в экспедиции и на экскурсии. В поездках они могут узнать историю памятников зодчества, наяву посмотреть, потрогать руками детали архитектуры, представить и почувствовать себя в профессии, возможно, сделать первые открытия.