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Ветеринары рассказали, как прививают диких животных с помощью «вкусняшек»

18:12, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ветеринары рассказали, как прививают диких животных с помощью «вкусняшек»
18:12, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринария\n#бешенство\n#болезни животных\n#дикие животные\n#вакцинация
Источник фото: БУ УР «Ижевская горСББЖ» «ВКонтакте»
106
0

За прошлый год было использовано более 400 тыс. лакомств с вакциной.

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных рассказали, какими методами ведётся борьба с бешенством среди диких животных. Информацию они опубликовали в своей группе «ВКонтакте».

Для борьбы со смертельной болезнью используются «вкусняшки», заявляют специалисты. В 2024 году было использовано более 400 тыс. съедобных брикетов с вакциной от бешенства, которые были разложены в лесах. В том числе шесть тыс. доз около Ижевска.

Для мониторинга эффективности исследуются челюсти животного. Если животное съело лакомство, на зубах должен остаться специальный маркер – тетрациклин.

«В 2024 году в исследованных образцах, нашли тетрациклин. Это значит, что вакцина действительно работает, и дикие животные становятся защищёнными от бешенства», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля в Удмуртии зафиксирован третий случай заражения животных бешенством в 2025 году.

18:12, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринария\n#бешенство\n#болезни животных\n#дикие животные\n#вакцинация