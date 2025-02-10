Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных рассказали, какими методами ведётся борьба с бешенством среди диких животных. Информацию они опубликовали в своей группе «ВКонтакте».

Для борьбы со смертельной болезнью используются «вкусняшки», заявляют специалисты. В 2024 году было использовано более 400 тыс. съедобных брикетов с вакциной от бешенства, которые были разложены в лесах. В том числе шесть тыс. доз около Ижевска.

Для мониторинга эффективности исследуются челюсти животного. Если животное съело лакомство, на зубах должен остаться специальный маркер – тетрациклин.

«В 2024 году в исследованных образцах, нашли тетрациклин. Это значит, что вакцина действительно работает, и дикие животные становятся защищёнными от бешенства», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля в Удмуртии зафиксирован третий случай заражения животных бешенством в 2025 году.