Можга. Удмуртий. В Удмуртии выявили третий случай бешенства в 2025 году. Об этом сообщает Главное управление ветеринарией республики.

В Можге лиса проникла в два подворья, где контактировала с собаками на привязи. Позже труп дикого животного нашли на придомовой территории. По результатам лабораторных исследований установлено, что лиса погибла от бешенства.

В месте обнаружения трупа и в личных подворьях проведена дезинфекция. Кроме того, после клинического осмотра местных собак вакцинировали против бешенства и изолировали. Сейчас они содержатся под наблюдением.

Напомним, ранее сообщалось в Ижевске бешенством заразилась непривитая собака.