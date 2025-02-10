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В Удмуртии выявили третий случай бешенства с начала года

10:40, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии выявили третий случай бешенства с начала года
10:40, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
473
0
#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство
Источник фото: unsplash.com (Ray Hennessy)
473
0

В Можге от болезни погибла дикая лиса.

Можга. Удмуртий. В Удмуртии выявили третий случай бешенства в 2025 году. Об этом сообщает Главное управление ветеринарией республики.

В Можге лиса проникла в два подворья, где контактировала с собаками на привязи. Позже труп дикого животного нашли на придомовой территории. По результатам лабораторных исследований установлено, что лиса погибла от бешенства.

В месте обнаружения трупа и в личных подворьях проведена дезинфекция. Кроме того, после клинического осмотра местных собак вакцинировали против бешенства и изолировали. Сейчас они содержатся под наблюдением.

Напомним, ранее сообщалось в Ижевске бешенством заразилась непривитая собака

10:40, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
473
0
#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство