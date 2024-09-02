В новом учебном году за парты сядут почти 200 тысяч школьников Удмуртии

Более 17 тыс. первоклассников 2 сентября побывают на своём первом уроке.
Ижевск. Удмуртия. Второго сентября новый учебный год стартовал для 194 599 юных жителей Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
Впервые в школу пошли 17 822 первоклассника.
Торжественные линейки и классные часы в этот день проходят во всех школах региона.
Всего в новом учебном году для ребят открыли свои двери 1 183 образовательные организации Удмуртии — школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и организации среднего профессионального образования.
Напомним, что из-за проведения праздничных мероприятий 2 сентября не продают алкоголь.