В новом учебном году за парты сядут почти 200 тысяч школьников Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Второго сентября новый учебный год стартовал для 194 599 юных жителей Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Впервые в школу пошли 17 822 первоклассника.

Торжественные линейки и классные часы в этот день проходят во всех школах региона.

Всего в новом учебном году для ребят открыли свои двери 1 183 образовательные организации Удмуртии — школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и организации среднего профессионального образования.

Напомним, что из-за проведения праздничных мероприятий 2 сентября не продают алкоголь.