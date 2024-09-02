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В новом учебном году за парты сядут почти 200 тысяч школьников Удмуртии

11:00, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В новом учебном году за парты сядут почти 200 тысяч школьников Удмуртии
11:00, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Удмуртия\n#школьники\n#День знаний\n#праздник
Фото: vk.com (Светлана Болотникова)
43
0

Более 17 тыс. первоклассников 2 сентября побывают на своём первом уроке.

Ижевск. Удмуртия. Второго сентября новый учебный год стартовал для 194 599 юных жителей Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова. 

Впервые в школу пошли 17 822 первоклассника. 

Торжественные линейки и классные часы в этот день проходят во всех школах региона. 

Всего в новом учебном году для ребят открыли свои двери 1 183 образовательные организации Удмуртии — школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и организации среднего профессионального образования.

Напомним, что из-за проведения праздничных мероприятий 2 сентября не продают алкоголь

11:00, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Удмуртия\n#школьники\n#День знаний\n#праздник