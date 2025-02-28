Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в честь 265-летия города разработали фирменный стиль. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира 27 февраля на телеканале «Моя Удмуртия».

Символом юбилейного года столицы Удмуртии станет башня оружейного завода. А главным цветом года и города выбрали «Ижевский рябиновый». Эта ягода давно считается символом Ижевска, а её гроздья даже можно увидеть на гербе города. Отмечается, что цвет получился ярким и позитивным.

В визуальном оформлении дизайнеры решили использовать ижевский шрифт.

Также в преддверии большого праздника не обошлось без линейки сувениров в рябиновом стиле. Мерч изготовят члены инклюзивных мастерских «Да! Могу!». Ребята с особенностями здоровья создают рябиновые шоперы, пледы, одежду, а также глиняные кружки. А самым вкусным сувениром станет рябиновое варенье.

«Призываю всех предпринимателей использовать фирменный ижевский стиль. Мне бы очень хотелось, чтобы в наших кафе, ресторанах, вообще везде был наш фирменный стиль. Чтобы он был повсеместно и разлетался по всей стране. Тем самым мы показываем, что любим наш город и гордимся им», — сказал Дмитрий Чистяков.

Скачать фирменный стиль можно на официальном портале Ижевска 265.izh.ru. Здесь же для жителей и гостей Удмуртии разместят программу празднования юбилея города.