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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В апреле в школах Удмуртии вместо звонков зазвучат песни о космосе

09:50, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В апреле в школах Удмуртии вместо звонков зазвучат песни о космосе
09:50, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#звонки\n#космос\n#праздник
Источник фото: ИА «Сусанин»
287
0

Мелодии решили включать в честь Дня космонавтики.  

Ижевск. Удмуртия. Стандартные мелодии звонков в школах Удмуртии в апреле заменят на песни о космосе. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии. 

Мелодии поменяют в преддверии 12 апреля в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» (0+). Школьники услышат фрагменты песен: «Трава у дома», «Прекрасное далёко», «Надежда», «Притяжение Земли» и других. 0+

«День космонавтики — хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным», — пояснил министр просвещения России Сергей Кравцов. 

Также сотрудники Минпросвещения России подготовили Всероссийский урок космонавтики «История развития российской космонавтики» (0+) и выпустили тематический сборник мастер-классов, которые педагоги могут провести на своих уроках. 

Напомним, что проект «Мелодии вместо звонков» запустили в ноябре 2024 года. В школах Удмуртии уже звучала музыка из балета «Щелкунчик» и песни о любви, семье и весне. 

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09:50, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#звонки\n#космос\n#праздник