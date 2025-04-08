Ижевск. Удмуртия. Стандартные мелодии звонков в школах Удмуртии в апреле заменят на песни о космосе. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Мелодии поменяют в преддверии 12 апреля в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» (0+). Школьники услышат фрагменты песен: «Трава у дома», «Прекрасное далёко», «Надежда», «Притяжение Земли» и других. 0+

«День космонавтики — хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным», — пояснил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также сотрудники Минпросвещения России подготовили Всероссийский урок космонавтики «История развития российской космонавтики» (0+) и выпустили тематический сборник мастер-классов, которые педагоги могут провести на своих уроках.

Напомним, что проект «Мелодии вместо звонков» запустили в ноябре 2024 года. В школах Удмуртии уже звучала музыка из балета «Щелкунчик» и песни о любви, семье и весне.