Второго сентября в Удмуртии не будут продавать алкоголь

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 2 сентября ограничат продажу алкоголя. Об этом в своём телеграм-канале напомнил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Напомним, что в этот день в республике пройдут линейки, открывающие новый учебный год. Чтобы пресечь нарушения законодательства в области розничной продажи алкоголя в День знаний, сотрудники Минпромторга Удмуртии и МВД проведут проверки.

«Призываю проявить социальную ответственность и, в случае наличия сведений о нарушениях продажи алкоголя, прошу проинформировать в ВК или телеграм-канале. Все сообщения отработаем в оперативном порядке», — заявил Виктор Лашкарёв.