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Второго сентября в Удмуртии не будут продавать алкоголь

11:55, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Второго сентября в Удмуртии не будут продавать алкоголь
11:55, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#ограничения
Фото: unsplash.com (Peyman Shojaei)
123
0

Запрет связан с праздничными мероприятиями в честь Дня знаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 2 сентября ограничат продажу алкоголя. Об этом в своём телеграм-канале напомнил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв. 

Напомним, что в этот день в республике пройдут линейки, открывающие новый учебный год. Чтобы пресечь нарушения законодательства в области розничной продажи алкоголя в День знаний, сотрудники Минпромторга Удмуртии и МВД проведут проверки. 

«Призываю проявить социальную ответственность и, в случае наличия сведений о нарушениях продажи алкоголя, прошу проинформировать в ВК или телеграм-канале. Все сообщения отработаем в оперативном порядке», — заявил Виктор Лашкарёв.  

11:55, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#ограничения