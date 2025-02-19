Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 февраля в здании Национальной библиотеки Удмуртии прошёл форум «80 дней до Великой Победы». На нём организаторы проектов поделились планами на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Во время парада на 9 Мая в Ижевске акцент будет сделан не на количестве, а на качестве парадных расчетов. Строгая комиссия отберет только самых достойных. Кроме того, пройдет парадный расчет ветеранов специальной военной операции.

«Сегодня мы не можем сказать, состоится ли Бессмертный полк – традиционная акция, в традиционном для нас формате. Но я искренне надеюсь, что все-таки он состоится», – поделился руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

В Удмуртии полным ходом идёт ремонт и реставрация памятников, связанных с Великой Отечественной войной. Также создается электронный каталог со всеми памятниками.

«В республике ведется работа по созданию электронного каталога обелисков, памятников и воинских захоронений. Делаем мы это с целью их учета, а также дальнейшего использования. Перед 9 мая к этому ресурсу будет предоставлен открытый доступ, чтобы каждый житель республики мог получить информацию о том или ином мемориале», – рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

Готовится передвижная выставка архивных документов о вкладе Удмуртии в победу. Выставка проедет все муниципальные образования региона с апреля по ноябрь 2025 года.

10 апреля состоится Международная научная практическая конференция по истории Великой Отечественной войны. Ожидаются участники из Беларуси, Казахстана, Армении. В конференции примут участие представители научного, краеведческого, архивного сообщества.

Откроется проект «Удмуртия для победы – электронный архив», который содержит оцифрованные документы времён войны. А также ещё один проект – «Книга памяти Удмуртии», который включает в себя информацию о более чем 200 участников Великой Отечественной войны. В рамках этих проектов к маю 2025 года откроется полный доступ к оцифрованным ресурсам архивных документов за 1941-1945 годы, с помощью которых каждый житель республики сможет изучать историю Великой Отечественной войны.

В Национальном музее откроется выставка, которая расскажет, как помогала тыловая Удмуртия фронту, а также о героизме уроженцев Удмуртии в годы войны.

В музее Калашникова откроются две экспозиции: 20 февраля запустится выставка «Солдаты победы». На ней будут представлены фотографии, документы, награды, личные вещи солдат и тружеников тыла. В марте откроется выставка «Конструкторов победы», посвященная советским конструкторам-оружейникам: Дегтярёву, Токареву, Шпагину, Судаеву, Симонову, Нудельману.

Также к юбилею Победы будут выпущены несколько изданий: «Город Ижевск – город трудовой доблести», рассказывающее о трудовом подвиге жителей Удмуртии. Второе – большое Справочное издание, посвященное героям СССР и полным кавалерам Ордена славы.

Помимо этого, Удмуртская Национальная библиотека готовит сборник произведений писателей и поэтов-фронтовиков Удмуртии.

Также будет издана книга «Бой на два фронта» о работе правоохранительных органов в годы войны.

Откроется сайт «Фронтовики Удмуртии» – он содержит личные документы, фотографии, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, всего на сайте будет рассказано о 181 участнике войны.

«Наша задача провести юбилейный год на самом высоком уровне, достойном тех, кто добывал победу. Мероприятиями нужно охватить все муниципальные образования, жителей республики всех категорий и возрастов, особенно молодёжь», – резюмировала Наталья Тойкина.

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