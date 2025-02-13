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Флорист рассказала, из каких цветов собрать идеальный букет на 14 февраля

09:00, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Флорист рассказала, из каких цветов собрать идеальный букет на 14 февраля
09:00, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
12
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#Удмуртия\n#цветы\n#праздник
Источник фото: unsplash.com (Alisa Anton)
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Также она дала советы по выбору свежих цветов.

Удмуртия. Ни один праздник не обходится без цветов, а в такой романтичный день, как 14 февраля, хочется подарить необычный букет. Какие цветы в него стоит добавить, рассказала «Газете.ру» флорист Наталья Колганова. 

Если хочется сделать акцент на нежности и романтике, то стоит выбирать пастельные цвета в букете, они покажут мягкость и деликатность чувств. В этом случае из цветов идеально подойдут тюльпаны, гиацинты, пионовидные розы и эустомы. 

Чтобы выразить свои страстные чувства, лучше сделать яркий букет. Классический вариант — красные розы с эвкалиптом, но если хочется чего-то нового, то флорист рекомендует добавить к розам альстромерии или маттиолы. А пылкое и игривое настроение сможет передать необычный букет из гвоздик и эустом. 

В случае, когда хочется подчеркнуть уникальность ваших отношений, то можно обратить внимание на букеты с экзотическими цветами. Романтический посыл имеют орхидеи, антуриумы, каллы или протеи, они могут стать основой букета. Их отлично дополнят акценты в виде эвкалипта, вибурнума, брунии и суккулентов. 

Наталья Колганова не рекомендует выбирать букет второпях и брать самый дорогой и яркий. Флорит советует присмотреться к цветам, чтобы какие-либо недостатки в них получатель не принял на свой счёт. 

В первую очередь нужно осмотреть бутон цветка — лепестки должны быть плотно собраны, без пятен и потемнений. Бутон также могут обрамлять лепестки рубашки, они более темные и имеют неровные края и прожилками. 

Также стоит обратить внимание на стебель цветка, он должен быть зелёный, крепкий и упругий, тоесть напитанный влагой. Если стебель скользкий, то цветок начинает портиться. И вокруг среза не должно быть бурых пятен. 

Очень важен запах цветов, он должен быть свежий и приятный. Цветов с кислым или затхлым запахом лучше избегать. 

09:00, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
12
0
#Удмуртия\n#цветы\n#праздник