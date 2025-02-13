Удмуртия. Ни один праздник не обходится без цветов, а в такой романтичный день, как 14 февраля, хочется подарить необычный букет. Какие цветы в него стоит добавить, рассказала «Газете.ру» флорист Наталья Колганова.

Если хочется сделать акцент на нежности и романтике, то стоит выбирать пастельные цвета в букете, они покажут мягкость и деликатность чувств. В этом случае из цветов идеально подойдут тюльпаны, гиацинты, пионовидные розы и эустомы.

Чтобы выразить свои страстные чувства, лучше сделать яркий букет. Классический вариант — красные розы с эвкалиптом, но если хочется чего-то нового, то флорист рекомендует добавить к розам альстромерии или маттиолы. А пылкое и игривое настроение сможет передать необычный букет из гвоздик и эустом.

В случае, когда хочется подчеркнуть уникальность ваших отношений, то можно обратить внимание на букеты с экзотическими цветами. Романтический посыл имеют орхидеи, антуриумы, каллы или протеи, они могут стать основой букета. Их отлично дополнят акценты в виде эвкалипта, вибурнума, брунии и суккулентов.

Наталья Колганова не рекомендует выбирать букет второпях и брать самый дорогой и яркий. Флорит советует присмотреться к цветам, чтобы какие-либо недостатки в них получатель не принял на свой счёт.

В первую очередь нужно осмотреть бутон цветка — лепестки должны быть плотно собраны, без пятен и потемнений. Бутон также могут обрамлять лепестки рубашки, они более темные и имеют неровные края и прожилками.

Также стоит обратить внимание на стебель цветка, он должен быть зелёный, крепкий и упругий, тоесть напитанный влагой. Если стебель скользкий, то цветок начинает портиться. И вокруг среза не должно быть бурых пятен.

Очень важен запах цветов, он должен быть свежий и приятный. Цветов с кислым или затхлым запахом лучше избегать.