Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 июня отметят республиканский День молодёжи (12+). Об этом сообщает министерство молодёжной политики Удмуртии.

Фестиваль состоится в фан-зоне парка Кирова, начало в 17:00. На нём ожидается комплексная программа: Танцевальный фестиваль, Летний кубок Лиги КВН Родникового края и интерактивные площадки с активностями.

Среди них пространства «Знай», «Люби», «Гордись», «Приумножай».

Специальным музыкальным гостем праздника станет группа «Моя Мишель».

12+