Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Группа «Моя Мишель» выступит на Дне молодёжи в Ижевске

15:33, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Группа «Моя Мишель» выступит на Дне молодёжи в Ижевске
15:33, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерт\n#день молодежи\n#праздник\n#Парк Кирова
Источник фото: Парки Ижевска «ВКонтакте»
52
0

Фестиваль состоится в Парке Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 июня отметят республиканский День молодёжи (12+). Об этом сообщает министерство молодёжной политики Удмуртии.

Фестиваль состоится в фан-зоне парка Кирова, начало в 17:00. На нём ожидается комплексная программа: Танцевальный фестиваль, Летний кубок Лиги КВН Родникового края и интерактивные площадки с активностями.

Среди них пространства «Знай», «Люби», «Гордись», «Приумножай».

Специальным музыкальным гостем праздника станет группа «Моя Мишель».

12+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:33, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерт\n#день молодежи\n#праздник\n#Парк Кирова