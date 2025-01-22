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В Ижевске утвердили план празднования 265-летия города

08:31, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске утвердили план празднования 265-летия города
08:31, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#265-летие Ижевска
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Общественные пространства преобразятся.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовится празднование 265-летия города. Утверждён план мероприятий. Соответствующий документ опубликован на портале izh.doc.

В списке мероприятий как проекты благоустройства, так и культурные события. Среди наиболее масштабных — завершение капитального ремонта Сквера Победы, капитальный ремонт пешеходной эспланады на улице Карла Маркса, а также капремонт монумента «Навеки с Россией».

Также пройдет озеленение скверов, парков и улиц, организовано праздничное оформление столицы. Планируются исторические лекции, экскурсий и квесты. Кроме того, будет создан сайт «265 – Ижевск».

С полным списком мероприятий можно ознакомиться по ссылке

08:31, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
410
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#265-летие Ижевска