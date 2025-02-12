Ижевск. Удмуртия. Масленичные семейные гуляния пройдут в двух парках Ижевска (0+). Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Широкая масленица состоится 2 марта с 11:00 до 13:00. В это время в парке Кирова пройдут масленичные гуляния с большим надувным реквизитом и праздничный концерт.

А в парке Тишино решили провести Масленичный народный разгуляй. Здесь запланировали большое музыкальное интерактивное представление с героями народных сказок, народные забавы для детей и взрослых и выступление вокальных и танцевальных коллективов «Гротеск» и «Ярмарка». А также в парке состоится «танцевальное развеселье», посетители смогут станцевать русскую кадриль и ручеёк и поучаствовать в конкурсе частушек.

Напомним, что в 2025 году республиканская масленица пройдёт в туркомплексе «Тылыс» в Юкаменском районе (0+).

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