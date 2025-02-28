Ижевск. Удмуртия. В первые два дня весны в Ижевске пройдут масленичные гуляния (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В субботу с 12:00 на Центральной площади Ижевска начнётся театрализованное представление «Как весну спасли да Масленицу гуляли». Все желающие смогут поучаствовать в народных забавах и молодецких играх.

В 14:00 стартуют масленичные гуляния на парковке торгового центра «Молл Матрица».

2 марта гуляния пройдут сразу в нескольких общественных пространствах в разных точках Ижевска. В программе запланированы различные игры, спортивные состязания, бои мешками, ярмарка мастеров и выступления творческих коллективов.

В 11:00 развлекательная программа стартует в парках Кирова, Тишино и на аллее имени Александра Кононова и в доме культуры «Восточный».

А в 12:00 праздник начнётся в парке Космонавтов.

Напомним, что 2 марта республиканскую Масленицу отметят в туркомплексе «Тылыс» в Юкаменском районе (0+). В этот же день гуляния устроят в музее-заповеднике «Лудорвай» Завьяловского района (0+).

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