Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид

Масленицу в Ижевске будут отмечать все выходные

10:15, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Масленицу в Ижевске будут отмечать все выходные
10:15, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1375
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Масленица\n#праздник
Источник фото: unsplash.com (Evgheni Russu)
1375
0

Праздник устроят на 7 площадках города.

Ижевск. Удмуртия. В первые два дня весны в Ижевске пройдут масленичные гуляния (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В субботу с 12:00 на Центральной площади Ижевска начнётся театрализованное представление «Как весну спасли да Масленицу гуляли». Все желающие смогут поучаствовать в народных забавах и молодецких играх.

В 14:00 стартуют масленичные гуляния на парковке торгового центра «Молл Матрица». 

2 марта гуляния пройдут сразу в нескольких общественных пространствах в разных точках Ижевска. В программе запланированы различные игры, спортивные состязания, бои мешками, ярмарка мастеров и выступления творческих коллективов.

В 11:00 развлекательная программа стартует в парках Кирова, Тишино и на аллее имени Александра Кононова и в доме культуры «Восточный».

А в 12:00 праздник начнётся в парке Космонавтов. 

Напомним, что 2 марта республиканскую Масленицу отметят в туркомплексе «Тылыс» в Юкаменском районе (0+). В этот же день гуляния устроят в музее-заповеднике «Лудорвай» Завьяловского района (0+). 

Все мероприятия 0+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:15, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1375
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Масленица\n#праздник