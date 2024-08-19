За попытку дать взятку в Удмуртии задержали пьяного водителя «Москвича»

Игра. Удмуртия. В Игринском районе инспекторы задержали пьяного водителя, который попытался дать им взятку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Днём на участке федеральной дороги в Игринском районе сотрудники полиции остановили автомобиль «Москвич 3». 60-летний водитель имел признаки опьянения, поэтому его пригласили в служебный автомобиль для прохождения освидетельствования. Уже в машине мужчина предложил инспекторам деньги, чтобы избежать штрафа. Водителя несколько раз предупредили о противоправности его действий, но он всё равно положил в карман сотрудника МВД 5 тыс. рублей. После этого местный житель был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 291.2 УК России («Покушение на мелкое взяточничество»). С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).