В ДТП в Красногорском районе погибла 19-летняя девушка

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 23 июля около 07:10 на дороге «деревня Бараны — деревня Захватай». Пьяный 16-летний юноша без прав управлял автомобилем «ВАЗ 2115». По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

Отмечается, что погибшая сидела на переднем сиденье машины и не была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель и ещё один 13-летний пассажир, предварительно, не пострадали.

По факту ДТП проводится расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.