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В ДТП в Красногорском районе погибла 19-летняя девушка

11:36, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В ДТП в Красногорском районе погибла 19-летняя девушка
11:36, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#авария\n#подростки
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
227
0

16-летний водитель был пьян.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Авария произошла 23 июля около 07:10 на дороге «деревня Бараны — деревня Захватай». Пьяный 16-летний юноша без прав управлял автомобилем «ВАЗ 2115». По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. 

Отмечается, что погибшая сидела на переднем сиденье машины и не была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель и ещё один 13-летний пассажир, предварительно, не пострадали.  

По факту ДТП проводится расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

11:36, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#авария\n#подростки