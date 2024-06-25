С 1 июля в Ижевске откроются 17 площадок проекта «Флагманы двора»

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля в Ижевске начнут работать 17 площадок проекта «Флагманы двора» (0+). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в прошлом году работали 14 площадок и было проведено 779 бесплатных мероприятий, которые посетили более двух тысяч детей. В этом году будет работать несколько площадок в каждом районе Ижевска.

Для ребят создана специальная программа, включающая спортивные и интеллектуальные активности, различные мастер-классы, турниры, квесты и встречи с интересными людьми.

«Задача проекта — не просто развлечь детей, но и помочь им узнать много нового и интересного. Все активности бесплатные, адаптированы для детей различных возрастов. Школьники, проводящие свои каникулы в городе, получат множество возможностей для активного и полезного отдыха», — рассказали в администрации города.

Помимо организации досуга проект «Флагманы двора» помогает в трудоустройстве школьников. В этом году 13 подростков смогут поработать в должности ассистентов кураторов площадок.

Список площадок в 2024 году:

Октябрьский район

Сквер Металлургов пн-пт 10:00-13:00 июль

КМЖ «Карьера», улица Карла Маркса, 432 пн-пт 10:00-13:00 июль

Студия «Горький», улица Максима Горького, 162 пн-пт 11:00-14:00 июль, август

Устиновский район

Парк Тишино пн-пт 10:00-14:00 июль, август

Школа №81 по понедельникам 16:00-18:00 ср, пт 10:00-12:00 июль, август

улица Молодежная, 13 пн-пт 15:00-19:00

август улица Молодежная, 101 пн-пт 15:00-18:00 июль

Ленинский район

улица Тверская, 54 пн-пт 15:00-19:00 июль, август

Сквер оружейника Драгунова пн-пт 10:00-14:00 июль, август

Школа №17 16:00-20:00 1, 3, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 30 июля 1, 2, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 28 августа

Школа №10 пн-пт 16:00-20:00

Индустриальный район

Сквер Рябиновый пн-пт 12:00-16:00 июль, август

Школа №84 пн-пт 15:00-19:00 июль, август

Первомайский район

микрорайон улица Ракетная пн-пт 15:00-19:00 июль, август

ДДТ Первомайского района, улица Советская, 22б пн, вт, чт 10:00-12:00 июль, август

НТЦ «Механик», улица Восточная, 73а пн-пт 10:00-14:00 июль, август

МК «Вместе, улица Ленина, 58 пн-пт 15:00-19:00 июль, август