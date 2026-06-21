Глазов. Удмуртия. Настольную игру «Удмуртия загадывает» (0+) создали в Глазовском краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Игра посвящена традиционной культуре и мировоззрению народов, живущих на территории Удмуртии. В основу легли загадки удмуртов, русских, татар и бесермян, которые помогут взглянуть на привычные вещи глазами предков и лучше понять их представления об окружающем мире.

«Игра станет интересна как детям, так и взрослым. Она позволит проверить смекалку, провести время в кругу семьи и друзей, а также познакомиться с культурным наследием родного края в необычном игровом формате», — говорится в сообщении.

Премьера настольной игры «Удмуртия загадывает» состоится на Успенской ярмарке в августе 2026 года (0+).