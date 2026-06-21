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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Краеведческий музей в Глазове создал настольную игру «Удмуртия загадывает»

14:30, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Краеведческий музей в Глазове создал настольную игру «Удмуртия загадывает»
14:30, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#удмурты\n#культура\n#настольные игры
Источник фото: пресс-служба Минкультуры Удмуртии
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В основу игры легли загадки удмуртов, русских, татар и бесермян.

Глазов. Удмуртия. Настольную игру «Удмуртия загадывает» (0+) создали в Глазовском краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Игра посвящена традиционной культуре и мировоззрению народов, живущих на территории Удмуртии. В основу легли загадки удмуртов, русских, татар и бесермян, которые помогут взглянуть на привычные вещи глазами предков и лучше понять их представления об окружающем мире.

«Игра станет интересна как детям, так и взрослым. Она позволит проверить смекалку, провести время в кругу семьи и друзей, а также познакомиться с культурным наследием родного края в необычном игровом формате», — говорится в сообщении.

Премьера настольной игры «Удмуртия загадывает» состоится на Успенской ярмарке в августе 2026 года (0+).

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14:30, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#удмурты\n#культура\n#настольные игры