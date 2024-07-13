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Ижевских музыкантов и артистов приглашают выступить в рамках проекта «Лето в городе»

17:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевских музыкантов и артистов приглашают выступить в рамках проекта «Лето в городе»
17:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Ижевск\n#молодежь\n#фестивали
Фото: ИА "Сусанин"
61
0

С 13 июля они уже начинают свои выступления на открытых площадках.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается проект «Лето в городе» (12+), открывающий новые таланты. Об этом в соцсетях рассказал глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

«В этом году проект расширил свой репертуар. Вместе с профессиональными коллективами города сцены открытых площадок будут покорять молодёжные музыкальные группы, сольные артисты, танцоры. У них уже есть свой круг поклонников, а теперь о них узнает весь Ижевск», — написал градоначальник.

До конца июля на Центральной площади, в Открытом саду, парке Горького — живая музыка и танцы. Сейчас формируется расписание на август. Артисты, желающие стать частью проекта «Лето в городе», могут оставить свою заявку по ссылке.

 

17:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Ижевск\n#молодежь\n#фестивали