Ижевских музыкантов и артистов приглашают выступить в рамках проекта «Лето в городе»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается проект «Лето в городе» (12+), открывающий новые таланты. Об этом в соцсетях рассказал глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

«В этом году проект расширил свой репертуар. Вместе с профессиональными коллективами города сцены открытых площадок будут покорять молодёжные музыкальные группы, сольные артисты, танцоры. У них уже есть свой круг поклонников, а теперь о них узнает весь Ижевск», — написал градоначальник.

До конца июля на Центральной площади, в Открытом саду, парке Горького — живая музыка и танцы. Сейчас формируется расписание на август. Артисты, желающие стать частью проекта «Лето в городе», могут оставить свою заявку по ссылке.