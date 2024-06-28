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Алексей Выстребов покинул пост руководителя агентства по молодёжной политике Удмуртии

19:48, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Алексей Выстребов покинул пост руководителя агентства по молодёжной политике Удмуртии
19:48, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#молодежь
Фото: vk.com/vystrebov
36
0

28 июня он работал последний день.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сменится руководитель агентства по молодёжной политике Удмуртии. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

28 июня последний день на этой должности работал Алексей Выстребов.

Напомним, что он являлся руководителем агенства с июня 2022 года. За два года Алексей Выстребов вместе со своей командой организовали патриотические конкурсы «Равняемся на Героев» (0+), «Гвардия» (6+) и профилактический проект «Наставник». А также были выиграны 121 млн рублей федеральных грантов, и 226 млн рублей на конкурсе «Регион для молодых».

«Дел было много. Сделано не мало, но еще больше дел впереди! Но это уже совсем другая история. И писать ее будет команда молодежки Удмуртии уже без меня», — прокомментировал Алексей Выстребов в своих соцсетях.

Он отметил, что остаётся в Удмуртии, но переходит в другую сферу.

19:48, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#молодежь