Алексей Выстребов покинул пост руководителя агентства по молодёжной политике Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сменится руководитель агентства по молодёжной политике Удмуртии. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

28 июня последний день на этой должности работал Алексей Выстребов.

Напомним, что он являлся руководителем агенства с июня 2022 года. За два года Алексей Выстребов вместе со своей командой организовали патриотические конкурсы «Равняемся на Героев» (0+), «Гвардия» (6+) и профилактический проект «Наставник». А также были выиграны 121 млн рублей федеральных грантов, и 226 млн рублей на конкурсе «Регион для молодых».

«Дел было много. Сделано не мало, но еще больше дел впереди! Но это уже совсем другая история. И писать ее будет команда молодежки Удмуртии уже без меня», — прокомментировал Алексей Выстребов в своих соцсетях.

Он отметил, что остаётся в Удмуртии, но переходит в другую сферу.