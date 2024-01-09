Замглавы Ижевска по ЖКХ Владимир Гуляев уходит из городской администрации

Ижевск. Удмуртия. Заместитель главы Ижевска по строительству, благоустройству и ЖКХ Владимир Гуляев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

После ухода Гуляева его полномочия временно примет на себя Дмитрий Чистяков.

«Это самые хлопотные направления в муниципалитете, и у Владимира Михайловича многое в них получилось. Благодарю его за достойную работу, за успешно реализованные проекты», — написал глава города.

Напомним, Владимир Гуляев с мая по сентябрь 2023 года исполнял обязанности главы Ижевска после ухода со своего поста экс-мэра Олега Бекмеметьева и утверждения на должности Дмитрия Чистякова. На работу в администрацию Гуляев пришёл в апреле 2022 года.

Наша справка: Гуляев Владимир Михайлович родился 20 сентября 1977 года в Ижевске.

Окончил УдГУ по специальности «финансы и кредит».

Работал в ЗАО «ИжавтоГАЗ», ЗАО «Автодом», ООО «Сити-Сервис».

С 2014 по 2022 год руководил ООО «Ижевская управляющая компания».