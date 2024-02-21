Папы Удмуртии смогут направлять маткапитал на формирование будущей пенсии

Ижевск. Удмуртия. Отцы Удмуртии теперь могут направить маткапитал на формирование будущей пенсии. Об этом сообщает Социальный фонд России по Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2024 года. Теперь отцы имеют такие же возможности использования средств маткапитала, что и матери. Отмечается, что это касается тех отцов, которые получили право на маткапитал из-за лишения матери родительских прав; которые в одиночку усыновили ребёнка; в случае смерти мамы.

Помимо формирования накопительной пенсии, папы могут потратить маткапитал на улучшение жилищных условий, получение ребёнком образования или покупку товаров и услуг, которые помогут детям-инвалидам адаптироваться и влиться в общество. Помимо этого, средства получится разделить на ежемесячные выплаты, которые будут поступать, пока ребёнку не исполнится 3 года.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в МФЦ, в клиентской службе Соцфонда или онлайн на портале Госуслуг.

Больше информации можно узнать на сайте Социального фонда России.