Итоги дня: ремонт платных парковок в Ижевске и замена всех старых остановок

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 7 февраля.

За взятки

В Ижевске осуждён руководящий сотрудник одного из МУПов. Его обвиняли в получении взяток на сумму более 600 тыс. рублей и отмывании денег. https://susanin.news/udmurtia/society/20240207-310887/

Ремонт

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал ремонт платных парковок. Работы начнутся с началом строительного сезона.

Кража букета

Сарапульский школьник украл букет из 101 розы, который планировал подарить знакомой. Ущерб составил 11 тыс. рублей.

Из сердца вон

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на радио «Моя Удмуртия» заявил, что в течение трёх лет в городе заменят все старые остановки.

Премьера

15 февраля в Ижевске пройдёт премьерный показ остросюжетного фильма «Ограбление по-удмуртски или Кин кызьы узырме» (6+). В будущем планируется прокат в районах республики.

Смертельное ДТП

В Дебёсском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей погиб, второй — госпитализирован.