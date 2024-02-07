В течение трёх лет в Ижевске заменят все старые остановки

Ижевск. Удмуртия. За три года в Ижевске планируется обновить старые остановочные комплексы. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на радио «Моя Удмуртия».

Мэр отметил, что ранее он предложил идею разом снести все старые объекты и установить новые.

«У нас остановки делятся на несколько видов, есть, допустим, те, на которых стоят торговые комплексы, есть остановочные комплексы без торговли. И те, и другие обслуживаются по-разному, у них разная задача, но и те и другие должны быть ухоженными», — заявил глава города.

В результате началась разработка проекта по замене остановочных комплексов, который растянется на 3 года. В настоящий момент администрация города ведет переговоры с одним из банков.

«Это будет такой проект приобретения в лизинг, такой длинный достаточно. У нас прямо такая задача, потому что я очень хочу, чтобы остановки были чистые и чтобы на них не было рекламы», — отметил Дмитрий Чистяков.

После переговоров будет ясно, сколько остановок получится заменить в 2024 году. В первую очередь комплексы появятся в тех местах, где их сейчас нет, дальше будут обновляться старые строения. Таким образом постепенно планируется обновить все объекты.

Глава города также отметил, что также выстраивает партнерские отношение с торговыми комплексами на остановках, чтобы владельцы помогали в поддержании чистоты и благоустройстве прилегающей территории.