15 февраля в Ижевске состоится премьера фильма «Ограбление по-удмуртски»

Ижевск. Удмуртия. 15 февраля в Ижевске пройдёт премьерный показ остросюжетного фильма «Ограбление по-удмуртски или Кин кызьы узырме» (16+). Также планируется прокат в районах республики. Об этом «Сусанину» рассказал режиссёр картины Дмитрий Могучев.

Премьерный показ пройдёт в большом зале кинотеатра «Россия» в 19:00. Затем фильм будет демонстрироваться дважды в день с 15 по 21 февраля и один раз в день с 22 по 29 февраля. Точное время станет известно позже, когда сформируется расписание сеансов.

По окончании премьерного показа в зрительном зале пройдёт творческая встреча с режиссёром и актёрами фильма.

Напомним, 29 августа в Ижевске состоялся предпремьерный показ «Ограбления по-удмуртски», на котором побывал корреспондент «Сусанина». Первые впечатления о фильме, который, превзошёл все ожидания, были изложены в отдельном материале. Режиссёр картины Дмитрий Могучев рассказал, что финальная версия фильма несколько отличается от той, что показали в августе прошлого года.

«По сравнению с предпремьерным показом фильм изменился. Сократили ряд небольших сцен, убрали несколько кусочков. Это было сделано после сбора обратной связи, которая, на мой взгляд, только улучшила фильм», — поделился Дмитрий Могучев.

Создатели планируют расширить географию показов, чтобы как можно больше жителей республики увидели первый удмуртский фильм об ограблении банка на больших экранах. Зрители со своей стороны могут помочь в организации сеансов в своих населённых пунктах.

«Мы планируем показы в других городах республики и очень хотим сделать прокат по районам. Сейчас идут обсуждения этого вопроса с дистрибьюторами кинотеатров, и не все идет гладко. Тем, кто хочет посмотреть фильм в районах Удмуртии, настоятельно рекомендуем обращаться в свои кинозалы с просьбой показать наш фильм. Это нам очень поможет: увеличит шансы фильма попасть на широкие экраны в районах и в целом ускорит процесс», — сказал режиссёр.

Фильм полностью на удмуртском языке и будет сопровождаться русскими субтитрами.