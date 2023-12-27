В Ижевске прошёл первый открытый турнир по стритболу среди несовершеннолетних осуждённых

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели первый открытый турнир по стритболу среди несовершеннолетних осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

По правилам матч проходит на половине баскетбольного поля c единственным кольцом, от команды участвуют только 3 человека.

Соревнования провели в Ижевской воспитательной колонии. Между собой состязались 6 команд, которые были разделены на 2 группы. В финал вышли команды, которые заняли первые места в своих группах: команда 1 отряда 1 отделения — «Динамо» и сборная 2 отряда «Спартак». Со счетом 34:25 первое место досталось ребятам из команды «Динамо».

Старший инспектор по физкультурно-спортивной работе отдела по воспитательной работе с осужденными Максим Головин заявил, что воспитанники колонии всегда с интересом участвуют в спортивных состязаниях и стараются достичь высоких результатов.