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В Ижевске прошёл первый открытый турнир по стритболу среди несовершеннолетних осуждённых

16:15, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске прошёл первый открытый турнир по стритболу среди несовершеннолетних осуждённых
16:15, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#осужденные\n#несовершеннолетние\n#спорт\n#соревнования
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
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Между собой соревновались воспитанники Ижевской воспитательной колонии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели первый открытый турнир по стритболу среди несовершеннолетних осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

По правилам матч проходит на половине баскетбольного поля c единственным кольцом, от команды участвуют только 3 человека. 

Соревнования провели в Ижевской воспитательной колонии. Между собой состязались 6 команд, которые были разделены на 2 группы. В финал вышли команды, которые заняли первые места в своих группах: команда 1 отряда 1 отделения — «Динамо» и сборная 2 отряда «Спартак». Со счетом 34:25 первое место досталось ребятам из команды «Динамо». 

Старший инспектор по физкультурно-спортивной работе отдела по воспитательной работе с осужденными Максим Головин заявил, что воспитанники колонии всегда с интересом участвуют в спортивных состязаниях и стараются достичь высоких результатов. 

16:15, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#осужденные\n#несовершеннолетние\n#спорт\n#соревнования