Игра. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в Игринском районе вручил медаль к 80-летию Победы ветерану ВОВ Аполосу Ускову. Об этом рассказали в социальных сетях администрации Игринского муниципалитета.

В годы Великой Отечественной войны Аполос Александрович работал на строительстве железной дороги Ижевск-Балезино. В феврале 1945 года был призван в армию, принимал участие в войне с Японией.

Напомним, по поручению Президента РФ юбилейные медали получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.