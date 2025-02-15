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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Первую юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили в Игринском районе

16:40, 15 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Первую юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили в Игринском районе
16:40, 15 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
87
0
#ветераны\n#Игра\n#Александр Бречалов
Источник фото: Администрация Игринского района
87
0

Награду получил ветеран Аполос Александрович Усков.

Игра. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в Игринском районе вручил медаль к 80-летию Победы ветерану ВОВ Аполосу Ускову. Об этом рассказали в социальных сетях администрации Игринского муниципалитета. 

В годы Великой Отечественной войны Аполос Александрович работал на строительстве железной дороги Ижевск-Балезино. В феврале 1945 года был призван в армию, принимал участие в войне с Японией.

Напомним, по поручению Президента РФ юбилейные медали получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

 

 

16:40, 15 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
87
0
#ветераны\n#Игра\n#Александр Бречалов