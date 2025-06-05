Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с главой Министерства финансов России Антоном Силуановым финансирование социальных и инфраструктурных проектов в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На рабочей встрече обсуждался вопрос строительства новой школы в жилом районе В-8 на улице Берша в Ижевске. Александр Бречалов рассказал, что школа в районе, где проживает множество молодых семей, начнёт строиться за счёт регионального бюджета в июле текущего года.

«Планируется, что это будет современное образовательное учреждение нового формата на 1100 мест, которое будет соответствовать современным требованиям и стандартам, включая использование экологичных материалов, с применением энергоэффективных технологий», – говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили реконструкцию набережной Зодчего Дудина в Ижевске, которая началась в 2024 году. Для завершения строительства будут выделены деньги из федерального бюджета. Закончить все работы планируют в 2026 году.

Напомним, северная часть набережной Дудина готова на 25%.