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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Удмуртии и министр финансов России обсудили строительные проекты в республике

11:15, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Глава Удмуртии и министр финансов России обсудили строительные проекты в республике
11:15, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Александр Бречалов\n#Антон Силуанов\n#финансы\n#финансирование\n#строительство\n#набережная Дудина
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
332
0

Обсуждались вопросы строительства школы на Берша и реконструкции набережной.

Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с главой Министерства финансов России Антоном Силуановым финансирование социальных и инфраструктурных проектов в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На рабочей встрече обсуждался вопрос строительства новой школы в жилом районе В-8 на улице Берша в Ижевске. Александр Бречалов рассказал, что школа в районе, где проживает множество молодых семей, начнёт строиться за счёт регионального бюджета в июле текущего года.

«Планируется, что это будет современное образовательное учреждение нового формата на 1100 мест, которое будет соответствовать современным требованиям и стандартам, включая использование экологичных материалов, с применением энергоэффективных технологий», – говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили реконструкцию набережной Зодчего Дудина в Ижевске, которая началась в 2024 году. Для завершения строительства будут выделены деньги из федерального бюджета. Закончить все работы планируют в 2026 году.

Напомним, северная часть набережной Дудина готова на 25%.

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11:15, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Александр Бречалов\n#Антон Силуанов\n#финансы\n#финансирование\n#строительство\n#набережная Дудина