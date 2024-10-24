Александр Бречалов провёл заседание правительства Удмуртии впервые с момента упразднения должности премьер-министра

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл заседание правительства республики впервые с момента совмещения обязанностей руководителя региона и премьер-министра. Напомним, с 1 октября в Удмуртии упразднили должность председателя правительства региона, руководить Бречалов им стал напрямую.

Как сообщает портал udmurt.ru, на заседании были рассмотрены изменения в закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Поправки увеличивают доходную часть бюджета на 3,9 млрд рублей. Увеличение произошло в основном благодаря пересмотру оценки поступлений по налогу на прибыль организаций на 1,6 млрд рублей, а также НДФЛ в 500 млн рублей. Кроме того, изменилась в большую сторону и оценка по УСН — на 1,3 млрд рублей.

Таким образом, налоговые и неналоговые доходы составят почти 107 млрд с темпом роста 130,5% к фактическому исполнению за 2023 год. Основываясь на этом, было решено увеличить финансирование следующих статей.

- на 968 млн рублей – обеспечение выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы;

- на 2,5 млрд рублей – создание резервов для обеспечения в полном объёме выплат социального характера, в том числе пополнение резервного фонда правительства УР. Из них за счёт экономии по отдельным статьям расходов на сумму 612 млн рублей;

- на 536,1 млн рублей – увеличение «Дорожного фонда». Средства пойдут на предоставление субсидии бюджету Ижевска на ремонт дорог. Размер субсидии в целом составит 1,2 млрд рублей, предполагается заключение контракта на 2024-2025 годы.

- на 500 млн рублей планируется увеличить строку, в рамках которой предоставляются бюджетные кредиты муниципалитетам на частичное покрытие дефицита бюджета.

Таким образом, параметры бюджета на 2024 год выглядят следующим образом. Доходы — 137,4 млрд рублей; расходы — 137,1 млрд рублей; дефицит - (+) 297 млн рублей.

В плановом периоде 2025-026 годов все изменения в расходной части произведены внутри бюджета. Решение правительством принято единогласно. Далее эти поправки поступят на рассмотрение депутатов Госсовета Удмуртии.

Также на заседании кабмин утвердил «Прогнозный план приватизации собственности Удмуртской Республики на 2025 год». Документ сформирован с учётом предложений исполнительных органов госвласти. В него вошли также объекты, приватизация которых была не завершена в 2024 году: 18 объектов недвижимого и 1 объект движимого имущества, а также 1 акция хозяйственного общества (АО «Дорожное предприятие «Ижевское»).

В 2025 году ожидается, что поступление в бюджет денежных средств, полученных от продажи недвижимого имущества, превысит 104 млн рублей.