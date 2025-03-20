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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Удмуртии встретился с руководителем Минсельхоза России 

14:11, 20 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Глава Удмуртии встретился с руководителем Минсельхоза России 
14:11, 20 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Минсельхоз России\n#Александр Бречалов\n#сельское хозяйство
Источник фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
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Регион получит федеральные деньги на развитие АПК и программу КРСТ.

Москва. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Удмуртии Александр Бречалов провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщила пресс-служба федерального Минсельхоза.

Они обсудили результаты деятельности агропромышленного комплекса региона в 2024 году, реализацию мероприятий госпрограммы КРСТ, а также подготовку кадров для агропромышленного комплекса.

В Удмуртии приоритетным направлением в АПК остаётся молочное животноводство. Республика занимает пятое место в стране по производству молока. В 2024 году объемы его производства увеличились почти на 5%.

Эффективной работе сельхозпредприятий Удмуртии способствует господдержка. В 2025 году республика получит более 2,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Удмуртия активно участвует в развитии сельских территорий, в том числе по программе КРСТ. В текущем году почти 1,3 млрд рублей планируется направить на улучшение жилищных условий селян, а также строительство и реконструкцию учреждений культуры, спортивных объектов, школ, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Предусмотрено и благоустройство общественных пространств.

Оксана Лут и Александр Бречалов обсудили вопросы развития УдГАУ с учетом отраслевой специализации вуза, запросов бизнеса.

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14:11, 20 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
75
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз России\n#Александр Бречалов\n#сельское хозяйство