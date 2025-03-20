Москва. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Удмуртии Александр Бречалов провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщила пресс-служба федерального Минсельхоза.

Они обсудили результаты деятельности агропромышленного комплекса региона в 2024 году, реализацию мероприятий госпрограммы КРСТ, а также подготовку кадров для агропромышленного комплекса.

В Удмуртии приоритетным направлением в АПК остаётся молочное животноводство. Республика занимает пятое место в стране по производству молока. В 2024 году объемы его производства увеличились почти на 5%.

Эффективной работе сельхозпредприятий Удмуртии способствует господдержка. В 2025 году республика получит более 2,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Удмуртия активно участвует в развитии сельских территорий, в том числе по программе КРСТ. В текущем году почти 1,3 млрд рублей планируется направить на улучшение жилищных условий селян, а также строительство и реконструкцию учреждений культуры, спортивных объектов, школ, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Предусмотрено и благоустройство общественных пространств.

Оксана Лут и Александр Бречалов обсудили вопросы развития УдГАУ с учетом отраслевой специализации вуза, запросов бизнеса.