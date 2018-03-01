  • $ 55.67 ↓
  • € 68.66 ↓

Владимир Путин наградил фигуристку из Ижевска Алину Загитову Орденом дружбы

08:30, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
08:30, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
623
0
#спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: kremlin
623
0

Встреча Президента с участниками Олимпийских игр в Пхенчхане состоялась накануне в Москве.

Москва. Россия. Владимир Путин наградил фигуристку из Ижевска Алину Загитову и ее партнера по команде Евгению Медведеву Орденом дружбы. Встреча Президента с участниками Олимпийских игр в Пхенчхане состоялась 28 февраля в Москве.

«Конечно, особые слова благодарности заслуживают те, кто в труднейших сражениях за медали смог занять своё место на пьедестале почёта. И здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас поздравляю, и Алину, и Женю. Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением, и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту», - сказал Президент России на встрече со спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Российский лидер также отметил, что атлеты достойно выдержали все спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, а также проявили свои лучшие качества, показав бойцовский характер.

Отдельных слов благодарности также удостоились хоккеисты и лыжники.

«Вновь повторю, что благодарности заслуживает вся команда: и атлеты, и те, кто готовил вас к важным стартам. Отмечу, что наставников, тренеров также мы будем чествовать отдельно. Все они представлены к государственным наградам. Они вложили в своих подопечных свои знания, труд, опыт, поддерживали их не только на олимпийских аренах, но и на пути к этим достижениям», - уточнил Владимир Путин.

08:30, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
623
0
#спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

09:30, 22 февраля, 2018
17430

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

10562
10:08, 27 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8762
08:46, 23 февраля, 2018

«Травмат» и прутья: стали известны подробности организации заказного убийства экс-директором удмуртской «дочки» «Газпрома»

5604
13:12, 22 февраля, 2018

75 первоклассников пойдут в новую школу в Ижевске

5487
15:40, 25 февраля, 2018

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

09:58, 22 февраля, 2018
2533

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2445
20:43, 23 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2377
15:42, 22 февраля, 2018

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2374
15:14, 25 февраля, 2018

Сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпиада в Пхёнчхане

2312
10:59, 25 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
11707

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2698
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2350
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2280
20:00, 24 февраля, 2018

Принц Гарри получил по почте конверт с белым порошком

2253
18:31, 22 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: массовые проверки водителей и карантин в детских садах

28 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: паводок и «долболёд»

27 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

26 февраля, 2018