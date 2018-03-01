Владимир Путин наградил фигуристку из Ижевска Алину Загитову Орденом дружбы

Встреча Президента с участниками Олимпийских игр в Пхенчхане состоялась накануне в Москве.

Москва. Россия. Владимир Путин наградил фигуристку из Ижевска Алину Загитову и ее партнера по команде Евгению Медведеву Орденом дружбы. Встреча Президента с участниками Олимпийских игр в Пхенчхане состоялась 28 февраля в Москве.

«Конечно, особые слова благодарности заслуживают те, кто в труднейших сражениях за медали смог занять своё место на пьедестале почёта. И здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас поздравляю, и Алину, и Женю. Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением, и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту», - сказал Президент России на встрече со спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Российский лидер также отметил, что атлеты достойно выдержали все спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, а также проявили свои лучшие качества, показав бойцовский характер.

Отдельных слов благодарности также удостоились хоккеисты и лыжники.

«Вновь повторю, что благодарности заслуживает вся команда: и атлеты, и те, кто готовил вас к важным стартам. Отмечу, что наставников, тренеров также мы будем чествовать отдельно. Все они представлены к государственным наградам. Они вложили в своих подопечных свои знания, труд, опыт, поддерживали их не только на олимпийских аренах, но и на пути к этим достижениям», - уточнил Владимир Путин.