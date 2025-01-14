Почти 2,8 млрд рублей направят на модернизацию сферы ЖКХ в Удмуртии в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии направили на модернизацию сферы ЖКХ более 1,3 млрд рублей. Об этом в ходе ежегодного доклада перед Госсоветом республики рассказал глава региона Александр Бречалов.

«На этот год мы запланировали сумму вдвое больше — почти 2,8 млрд рублей. Ремонт, реконструкция, приведение в порядок коммунальных сетей, переоборудование котельных и так далее — одна из ключевых задач отрасли строительства», — сказал Бречалов.

Он также отметил, что износ сетей в некоторых районах Удмуртии достигает 80%. В качестве примера он привёл Балезинский район. Здесь в рамках масштабной модернизации уже отремонтировали 5 км водопроводных сетей, обновили станцию второго подъёма.

«Переводим 9 котельных на газ, 7 — уже работают. Это улучшит качество питьевой воды и обеспечит бесперебойную подачу тепла в дома. В 2025 году модернизируем ещё 9 котельных, завершим ремонт станции второго подъёма воды, тепловые и водопроводные сети», — отметил глава Удмуртии.