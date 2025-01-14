Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Почти 2,8 млрд рублей направят на модернизацию сферы ЖКХ в Удмуртии в 2025 году

10:13, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 2,8 млрд рублей направят на модернизацию сферы ЖКХ в Удмуртии в 2025 году
10:13, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#ЖКХ
Источник фото: ИА «Сусанин»
123
0

В предыдущий год на эти цели было направлено 1,3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии направили на модернизацию сферы ЖКХ более 1,3 млрд рублей. Об этом в ходе ежегодного доклада перед Госсоветом республики рассказал глава региона Александр Бречалов.

«На этот год мы запланировали сумму вдвое больше — почти 2,8 млрд рублей. Ремонт, реконструкция, приведение в порядок коммунальных сетей, переоборудование котельных и так далее — одна из ключевых задач отрасли строительства», — сказал Бречалов.

Он также отметил, что износ сетей в некоторых районах Удмуртии достигает 80%. В качестве примера он привёл Балезинский район. Здесь в рамках масштабной модернизации уже отремонтировали 5 км водопроводных сетей, обновили станцию второго подъёма.

«Переводим 9 котельных на газ, 7 — уже работают. Это улучшит качество питьевой воды и обеспечит бесперебойную подачу тепла в дома. В 2025 году модернизируем ещё 9 котельных, завершим ремонт станции второго подъёма воды, тепловые и водопроводные сети», — отметил глава Удмуртии.

10:13, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#ЖКХ