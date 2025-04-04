Ижевск. Удмуртия. 4 апреля 2025 года исполняется ровно восемь лет, как Александр Бречалов занял должность главы Удмуртской Республики. Собрали основные успехи, проблемы и вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться на этом посту.

За эти восемь лет республика, как и страна в целом, пережила множество вызовов: пандемия, начало специальной военной операции, частичная мобилизация и т. д., однако это не помешало достигнуть ощутимых успехов в самых разных областях.

«Все реально возможные преобразования и изменения у нас в республике реализуются на достойном уровне, не хуже, чем в других регионах. И в этом, конечно, большая заслуга лично Главы. Он, как руководитель, достиг высоких результатов благодаря своим усилиям, упорству. Он делает все, чтобы республика развивалась, даже в непростые времена», – рассказывает первый председатель Госсовета Удмуртии, Почётный гражданин Удмуртии и Почётный президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Валентин Тубылов.

За период с 2017 по 2025 годы Удмуртия продемонстрировала значительные экономический рост, хотя и столкнулась с рядом структурных вызовов. Количество предпринимателей в регионе выросло до 169 тысяч человек, что подтверждает статус Удмуртии как лидера среди регионов Приволжского федерального округа по плотности малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому налоговые поступления от бизнеса в части специальных налоговых режимов с 2017 года увеличились почти в четыре раза и составили 13 миллиардов рублей.

Сегодня удмуртские предприятия экспортируют продукцию в 80 стран мира. Кроме того, 23 инвестиционных проекта одобрены правительственной комиссией РФ с потенциалом привлечения 18,4 миллиардов рублей и создания 5000 рабочих мест.

При этом есть и проблемы: муниципальные предприятия различных городов Удмуртии периодически фигурируют в скандалах, а, например, в ИТ-секторе средняя зарплата остаётся ниже среднероссийского уровня.

Чтобы решать проблемы – нужно их признавать. Одним из достоинств главы республики Валентин Тубылов считает открытость к критике: «Аргументированная критика любому руководителю дает пищу для размышлений и анализа своей работы, своей команды. И Глава Удмуртии её слышит, принимает во внимание. Неспроста каждый свод доклад о положении дел в республики он начинает с перечисления ошибок, которые были допущены им и его командой. Это позиция сильного руководителя», – делится он.

Это позволяет идти вперёд. Из года в год растёт промышленное производство: его индекс в январе 2025 года составил 114,4% по сравнению с январем 2024 года. Обрабатывающие производства увеличились на 38,7% в январе 2025 года. Этот рост обусловлен развитием обрабатывающих отраслей, что важно для технологической безопасности региона. Ложкой дёгтя остаётся большая доля сырьевого экспорта в его общей структуре, что ограничивает добавленную стоимость продукции.

Значимых успехов добилось сельское хозяйство в республике. За 2024 год оно выросло на 3,5%. В частности, производство молока достигло 1 миллиона тонн в 2023 году, а в 2024 этот показатель увеличился ещё на 5%. Ожидается, что сельское хозяйство продолжит демонстрировать рост, особенно в контексте увеличения инвестиций в экономику региона.

«За последние восемь лет Удмуртия претерпела значительные изменения в различных аспектах жизни. Благодаря работе Главы мы развиваем экономику, строим, ремонтируем, облагораживаем и делаем всё, чтобы республика становилась еще более привлекательной и комфортной для жизни», – считает Почётный гражданин Удмуртии и Заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин.

Не остаётся без внимания и социальная сфера. На образование в 2025 году будет направлено 46 миллиардов рублей, из которых 62,8 миллиона рублей пойдёт на капремонт и оснащение дошкольных учреждений, 98 миллионов рублей — на модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей. В этой области актуальной проблемой остаётся нехватка педагогов в сельских районах.

Владимир Ярыгин также отмечает, что находясь на посту главы республики Александр Бречалов сталкивался с разными вызовами, среди которых – специальная военная операция. «С первых же дней Глава включился в поддержку участников и их семей. <=> Он лично посещал военнослужащих, регулярно проводит встречи как с самими бойцами, так и с их семьями. <=> Кроме того, по его инициативе была разработана уникальная программа «СВОй резерв 18», которая призвана помочь ветеранам вернуться к мирной жизни и найти свое место в обществе», – делится конструктор Владимир Ярыгин.

В сфере здравоохранения введено 20 модернизированных медицинских учреждений, запущена телемедицина в 100% районов. На модернизацию первичного звена здравоохранения выделено 1,344 миллиарда рублей. Однако смертность от онкологии остаётся выше среднего по ПФО, что требует дополнительных вложений в раннюю диагностику.

За восемь лет Удмуртия добилась существенного роста Валового регионального продукта, доля машиностроения в структуре экспорта теперь составляет порядка 40%. Сдерживающим фактором пока остаётся нехватка рабочих рук, тысячи вакансий в промышленности остаются незакрытыми.

Перспективы региона связаны с реализацией инвестиционных проектов и диверсификацией экономики, однако успех будет зависеть от способности главы и правительства Удмуртии решить структурные проблемы.