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Глава Удмуртии поручил разработать региональную программу развития экспорта до 2030 года

10:28, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Удмуртии поручил разработать региональную программу развития экспорта до 2030 года
10:28, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#экспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Объём экспорта должен превысить 280 млн долларов США.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработают региональную программу развития экспорта до 2030 года. О таком поручении сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада Госсовету региона во вторник, 14 января.

«Президент страны определил ключевую задачу — рост несырьевого, неэнергетического экспорта к 2030 году не менее чем на 2/3 по сравнению с показателем 2023 года и сокращение доли импорта — до 17% ВВП», — отметил Бречалов.

Поэтому он озвучил следующие поручения экономическому блоку правительства:

- разработать региональную программу развития экспорта Удмуртской Республики до 2030 года. Это должен быть свод системных и конкретных мер;

- усилить взаимодействие с ключевыми партнёрами: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, страны Африки, Китай, Индия;

- объём экспорта должен превысить 280 млн долларов США к 2030 году.

10:28, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
50
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#экспорт