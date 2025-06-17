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Александр Бречалов возглавит делегацию от Удмуртии на ПМЭФ-2025

12:51, 17 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Александр Бречалов возглавит делегацию от Удмуртии на ПМЭФ-2025
12:51, 17 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#ПМЭФ\n#Санкт-Петербург\n#Александр Бречалов
Источник фото: t.me (Александр Бречалов)
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Экономическое событие пройдет с 18 по 21 июня.

Санкт-Петербург. Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию от республики на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (18+). Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Ежегодное экономическое событие пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. 

В рамках форума планируется подписать 10 соглашений. Глава региона проведет ряд стратегических встреч и переговоров, нацеленных на социально-экономическое развитие Удмуртии и расширение её промышленного потенциала.

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12:51, 17 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
130
0
#ПМЭФ\n#Санкт-Петербург\n#Александр Бречалов