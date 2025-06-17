Санкт-Петербург. Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию от республики на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (18+). Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Ежегодное экономическое событие пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

В рамках форума планируется подписать 10 соглашений. Глава региона проведет ряд стратегических встреч и переговоров, нацеленных на социально-экономическое развитие Удмуртии и расширение её промышленного потенциала.