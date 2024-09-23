В Ижевске завершился приуроченный ко «Дню оружейника» семейный патриотический фестиваль

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 сентября на СК «Чекерил» прошёл финальный день празднования «Дня оружейника». Мероприятие посетил глава республики Александр Бречалов, руководитель администрации главы и правительства Александр Журавлёв, а также председатель правления «Движения Первых», Герой России, Артур Орлов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Классная встреча» Артуром Орловым

Прошла встреча активистов и наставников «Движения Первых» со своим новым председателем правления, уроженцем Удмуртии, Героем России, Артуром Орловым.