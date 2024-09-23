В Ижевске завершился приуроченный ко «Дню оружейника» семейный патриотический фестиваль

Мероприятие включало в себя конкурс строевой подготовки «Равняемся на героев», военно-патриотическую спартакиаду «Гвардия» и всероссийский проект «Классные встречи», на котором на вопросы школьников ответил Герой России Артур Орлов.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 сентября на СК «Чекерил» прошёл финальный день празднования «Дня оружейника». Мероприятие посетил глава республики Александр Бречалов, руководитель администрации главы и правительства Александр Журавлёв, а также председатель правления «Движения Первых», Герой России, Артур Орлов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
«Классная встреча» Артуром Орловым
Прошла встреча активистов и наставников «Движения Первых» со своим новым председателем правления, уроженцем Удмуртии, Героем России, Артуром Орловым.