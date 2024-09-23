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В Ижевске завершился приуроченный ко «Дню оружейника» семейный патриотический фестиваль

13:30, 23 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске завершился приуроченный ко «Дню оружейника» семейный патриотический фестиваль
13:30, 23 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Ижевск\n#Чекерил\n#гвардия\n#Ровняемся на героев\n#Движение Первых\n#Артур Орлов\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Мероприятие включало в себя конкурс строевой подготовки «Равняемся на героев», военно-патриотическую спартакиаду «Гвардия» и всероссийский проект «Классные встречи», на котором на вопросы школьников ответил Герой России Артур Орлов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 сентября на СК «Чекерил» прошёл финальный день празднования «Дня оружейника». Мероприятие посетил глава республики Александр Бречалов, руководитель администрации главы и правительства Александр Журавлёв, а также председатель правления «Движения Первых», Герой России, Артур Орлов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Классная встреча» Артуром Орловым

Прошла встреча активистов и наставников «Движения Первых» со своим новым председателем правления, уроженцем Удмуртии, Героем России, Артуром Орловым.