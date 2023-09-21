В Удмуртии скончался первый руководитель кафедры онкологии ИГМА

Ижевск. Удмуртия. Сегодня, 21 сентября, на 84-м году жизни скончался заслуженный работник здравоохранения СССР, России и Удмуртии, отличник здравоохранения СССР, первый руководитель кафедры онкологии Ижевской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, профессор Владимир Михайлович Напольских. Об этом сообщается в соцсетях на странице Республиканского онкодиспансера имени С. Г. Примушко.

Отмечается, что Владимир Михайлович родился в 1940 году в деревне Королищевичи Минской области Белорусской ССР. В 1964 году окончил Ижевский государственный медицинский институт. Затем работал хирургом, главным врачом Созимской участковой больницы в Кировской области. В 1969 – 1975 годах трудился в онкодиспансере Удмуртии хирургом-онкологом, а после окончания ординатуры на кафедре госпитальной хирургии ИГМИ в 1971 году — заведующим хирургическим отделением. Прошёл путь от врача-хирурга участковой больницы до руководителя кафедры онкологии ИГМА, став первым её руководителем со дня основания в 1997 году.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее.