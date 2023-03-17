Группа жителей Удмуртии 17 марта отправилась в воинские части для прохождения службы по контракту

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжают набор местных жителей на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Добровольно поступить на службу могут люди от 18 до 60 лет. Крайняя отправка граждан, которые решили подписать контракт, прошла 17 марта.

Уроженец Малопургинского района Егор, который служил с октября 2021 до ноября 2022 года в войсках противовоздушной обороны, рассказал, что считает такую работу перспективной.

«Для тех, кто переживает, скажу: многие, подписавшие контракты, служат на территории России, занимаются техникой, другими задачами», – отметил молодой человек.

Экипировкой и снаряжением контрактников обеспечивают в их воинской части. Во время нахождения в учебном центре люди получают ежемесячные выплаты до 45 тыс. рублей и единовременную выплату 195 тыс. рублей при заключении контракта. Если человек попадет в зону СВО, то его зарплата станет от 170 тыс. рублей в месяц, а за участие в наступательных операциях ему полагаются выплаты и другие надбавки.

Сами добровольцы говорят, что при оформлении контракта все проходит быстро. Кандидат должен подготовить определенные документы, а также пройти собеседование с психологом и медосмотр.

Более подробную информацию жители Удмуртии могут получить в Пункте отбора на военную службу по контракту в Ижевске на улице Зенитной, 2а, в районных военных комиссариатах или по телефону 8 (3412) 68-37-33. Также заявку можно оставить на портале Госуслуг.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов опроверг слухи о новой волне мобилизации. В настоящий момент из региона уезжают добровольцы, решившие служить.